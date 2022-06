SERIE B UFFICIALE – Faenza e Molinaro avanti insieme

Come conquistare (e farsi conquistare) Faenza in soli quattro mesi. Lorenzo Molinaro è diventato un punto fermo dei Raggisolaris pur giocando in maglia faentina soltanto da metà febbraio ed ora è pronto per vivere una annata ancora più entusiasmante. Quando è arrivato a Faenza lo scorso febbraio si è infatti legato alla società per un anno e mezzo (fino al 30 giugno 2023) grazie al contratto fattogli firmare dal General Manager Baccarini, decidendo di scendere dalla serie A2 dove militava nell’Eurobasket Roma per giocare per la prima volta in serie B.

Una scelta azzeccata come dimostrano le sue statistiche che lo hanno visto segnare 7.3 punti di media e catturare 5.4 rimbalzi nelle 14 partite di regular season disputate e realizzare 9.1 punti con 5.6 rimbalzi di media nelle 8 gare di play off. Tra i momenti indimenticabili della stagione di Molinaro, c’è la tripla segnata a 5’’ dalla fine contro Rimini in gara 4 che è valsa il supplementare dopo una grande rimonta.

“Sarei rimasto ai Raggisolaris anche senza il secondo anno di contratto già firmato – spiega Molinaro -, perché dopo un simile finale di stagione non avrei potuto lasciare Faenza. Confesso che firmare un anno e mezzo di contratto a scatola chiusa come ho fatto a febbraio poteva essere un rischio per me per la società, ma la scelta è stata ottima. Sono stato conquistato dall’ambiente, dall’organizzazione della società e da una piazza che ama la pallacanestro e che ti porta a dare sempre il massimo.

Ho davvero tanti stimoli in vista della prossima stagione e non vedo l’ora che inizi, anche perché ho ancora l’amaro in bocca per come è terminata la scorsa, nonostante i nostri ultimi mesi di campionato siano stati fantastici”.

Luca Del Favero

Capo Ufficio Stampa Raggisolaris Faenza