SERIE B UFFICIALE – Faenza ingaggia il play Galassi

Qualità tecnica, leadership e capacità di segnare il canestro giusto al momento giusto. Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche di Luca Galassi, play\guardia approdato ai Blacks dopo l’ottima stagione con la maglia della Virtus Imola, dove è stato il grande trascinatore soprattutto negli spareggi contro Ancona per conquistare l’accesso alla B Nazionale. Nonostante fosse alla prima esperienza nel terzo campionato nazionale, Galassi ha realizzato 15.6 punti di media in stagione regolare e ben 20 nella serie con i marchigiani, dove spiccano i 31 punti di gara 5 e la tripla segnata dalla propria metà campo all’ultimo secondo di gara 4.

Nato a Mirano (VE) il 13 luglio 1999, Galassi inizia a giocare a pallacanestro nella Reyer Venezia poi nel 2013 si trasferisce in Romagna ai Crabs Rimini dove termina il percorso delle giovanili. Nella stagione 2016/17 gioca in serie D nel Bellaria Basket e in quella successiva si divide tra Crabs (serie B) e Titano San Marino (C Gold), società in cui approda a gennaio. Nel 2018/19 ritorna in D al Bellaria Basket prima di spiccare il volo verso campionati più competitivi. In C Gold inizia a fare la differenza vestendo le casacche di Virtus Medicina (19/20), Basket Lugo (20/21) e Virtus Imola con cui conquista la promozione nel 2022. L’ottima stagione gli vale la riconferma e anche in serie B è un grande trascinatore, portando i Raggisolaris a puntare su di lui.

“È da molti mesi che desideravo giocare a Faenza e quando c’è stata l’opportunità non me la sono lasciata sfuggire – spiega Galassi -. Già a dicembre al mio procuratore avevo detto che per compiere uno step ulteriore nella mia carriera avrei voluto che la mia futura squadra fosse un club ambizioso e organizzato come i Raggisolaris. Questi discorsi sono stati una semplice chiacchierata tra di noi, ma pochi giorni dopo la fine del campionato il General Manager Andrea Baccarini mi ha contattato e in poco tempo abbiamo trovato l’accordo visto che entrambi eravamo molto motivati. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura che sarà molto importante per la mia carriera, perché per la prima volta sarò in una squadra esperta che punta in alto”.

Cosa ti aspetti dalla tua prima stagione nei Blacks?

“Di sicuro entrerò in punta di piedi mettendomi al servizio della squadra, perché avrò al mio fianco giocatori che da molti anni giocano in serie B e da cui avrò soltanto da imparare. In campo mi piace molto essere un leader, ovvero prendermi le responsabilità, ma visto che questo ruolo lo avranno anche altri, cercherò di farmi trovare pronto per fare la giocata giusta quando occorre come ad esempio un canestro o un assist per i compagni. Questo è l’aspetto che mi piace di più della pallacanestro. Ringrazio la Virtus Imola per i due anni stupendi vissuti insieme e Faenza per aver puntato su di me”.

Molto soddisfatto è anche il GM Baccarini, che da tempo aveva Galassi ‘nel mirino’.

“Galassi lo seguivo da quando giocava nel Bellaria in serie D – sottolinea il dirigente – e anno dopo anno ho visto i suoi progressi. Ha avuto una crescita costante fino all’esplosione dello scorso campionato dove si è davvero fatto valere.

Crediamo sia pronto per il nostro progetto per ricoprire un ruolo importante e da protagonista. Ha una grande etica del lavoro dovuta anche ai settori giovanili in cui ha militato e siamo certi che la sua lunga gavetta lo abbia preparato per una stagione importante.

Oltre ai valori tecnici, mi hanno colpito molto il suo entusiasmo e le sue motivazioni”.

Luca Del Favero

Foto Giuseppe Di Gioia (Virtus Imola)