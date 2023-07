SERIE B UFFICIALE – Faenza sempre più corazzata, confermato anche Vico

Un’altra bandiera dei Blacks continuerà a deliziare i tifosi faentini con le sue giocate. Sebastian Vico vestirà la canotta dei Raggisolaris per la terza stagione consecutiva, portando ancora tutta l’esperienza che gli ha permesso di essere uno dei giocatori più vincenti nella storia della serie B.

I suoi canestri e le sue grandi giocate sono state una delle costanti della stagione dei Blacks e ovviamente il suo apice lo ha raggiunto nei play off, momento clou della stagione in cui Vico è sempre decisivo. Nei play off ha infatti segnato 13.7 punti di media risultando il migliore realizzatore dei suoi, mentre in campionato è stato il secondo con 11.7. Anche nella prossima annata cercherà di viaggiare in doppia cifra per regalare una grande soddisfazione ai tifosi.

“Restare a Faenza è stata una scelta sportiva ma anche di vita per la mia famiglia – spiega Vico –. In questa città mia moglie e i miei figli si trovano molto bene e anche io ho un ottimo rapporto con società e tifosi e dunque è stata la soluzione migliore per tutti.

Dal lato sportivo, i Raggisolaris hanno obiettivi ambiziosi e lo stanno dimostrando in questi ultimi anni e per un giocatore è davvero stimolante. Quella che sta iniziando sarà la terza stagione a Faenza e ogni anno ho sempre visto dei passi avanti importanti sotto tutti i punti di vista con i tifosi che sono sempre più appassionati.

Sta nascendo una squadra molto competitiva che vuole farsi valere in un campionato tutto da scoprire come sarà la nuova serie B Nazionale, ma dovremo essere noi all’altezza e farci trovare pronti, perché bisogna esserlo quando gli obiettivi diventano sempre più importanti.

Sono convinto che sarà una stagione positiva e che si creerà un grande affiatamento tra i confermati e i nuovi arrivati e che ripagheremo la società della fiducia che ci ha dato”.

Luca Del Favero