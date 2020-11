SERIE B UFFICIALE – Federico Angelini rescinde con Molfetta

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale con l’atleta Federico Angelini.

Arrivato a Molfetta la scorsa stagione, Angelini ha contribuito a guidare la squadra al primo posto in classifica nel campionato di Serie C Gold, il play brindisino ha dimostrato sempre grande impegno e serietà.

I dirigenti e tutto lo staff biancorosso ringraziano Federico e gli augurano le migliori fortune sia in ambito sportivo che personale.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta