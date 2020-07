SERIE B UFFICIALE – Federico Ingrosso approda alla Use Computer Gross Empoli

Sarà Federico Ingrosso la guardia titolare dell’Use Computer Gross ai nastri di partenza del nuovo campionato di serie B. Esterno di quasi due metri, in grado di giocare anche da play, arriva da Valsesia dove ha chiuso la stagione scorsa con numeri importanti che gli sono valsi il settimo posto fra i migliori marcatori del girone A.

Classe 1994, nato a Calimera in provincia di Lecce, dopo aver preso confidenza con la palla a spicchi nella sua città natale, ha iniziato la sua carriera vera e propria nella sua Puglia, per la precisione nel 2010/2011 in C regionale a Lecce, per passare poi al Santa Rita Taranto in serie D e tornare poi ancora a Lecce. Anni importanti che gli sono serviti come gavetta prima del salto in serie B che arriva nel campionato 2013/2014 a Monteroni dove resta per quattro campionati consecutivi prima di andare a Nardò, sempre in serie B. L’anno scorso eccolo a Valsesia, avversario anche dell’Use Computer Gross, dove chiude la stagione con 15 punti di media (49,6% dal campo e 30,6% dalla lunga). Ora la nuova avventura con la maglia biancorossa. Benvenuto a Empoli, Federico.

