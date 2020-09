SERIE B UFFICIALE – Ferraroni JuVi Cremona, accordo con il giovane Niccolò De Martin

La Ferraroni JuVi Cremona comunica di aver siglato l’accordo con il giocatore Niccolò De Martin.

Si tratta di un classe 2002, che gioca da Ala; di 201 cm di altezza e 83 kg di peso. De Martin porterà in squadra freschezza atletica, buona tecnica e dinamismo.

Ecco le sue prime parole con il giglio sul petto: “Sono molto onorato di vestire questa maglia e grato per l’opportunità che mi è stata data. Voglio sfruttarla al meglio, dando il massimo ad ogni allenamento e facendomi trovare pronto quando la squadra avrà bisogno. Essendo il più piccolo spero di imparare molto dai miei compagni di squadra che hanno più esperienza di me, per diventare un giocatore e una persona migliore”.

La società dà un caloroso benvenuto a Niccolò e gli augura il meglio per la stagione che è alle porte e per il futuro che lo attende.

Ufficio Stampa Ferraroni JuVi Cremona