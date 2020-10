SERIE B UFFICIALE – Ferraroni JuVi Cremona, accordo con Kirill Korsunov

La Ferraroni JuVi Cremona comunica di aver siglato l’accordo con un ulteriore giocatore da inserire nel roster della Prima Squadra: Kirill Korsunov.

Si tratta di un ragazzo estone nato il 09-01-2000, che gioca nel ruolo di Ala; 204 cm di altezza e 93 kg di peso. La società da cui proviene è la Livorno Don Bosco (Serie C-Gold). Il giocatore fa parte della selezione Under20 della propria nazionale.

Ecco le sue prime parole con il giglio sul petto: “Sono davvero contento di questa nuova avventura: non vedo l’ora di iniziare! Voglio farmi trovare subito pronto e dare il massimo fin dall’inizio per aiutare la squadra, allenandomi duramente ogni giorno. Ci vediamo in campo! Forza JuVi!”.

La società dà un caloroso benvenuto a Kirill e non vede l’ora di ammirarlo all’opera, sul parquet, insieme ai suoi compagni.

Ufficio Stampa Ferraroni JuVi Cremona