SERIE B UFFICIALE – Filippo Arrighini firma con Cassino

By

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta, classe 2003, Filippo Arrighini, prodotto del settore giovanile del Cus Torino.

Lungo che svolge tutta la trafila dei campionati giovanili con la maglia del Cus, ha preso parte, nella stagione 2020/21, anche al torneo senior di serie C silver sempre con la formazione che lo ha cestisticamente formato, e a quello di C Gold, nell’annata sportiva 2021/22, con la maglia della Ginnastica Torino.

Sempre nel 2021/22 è under aggregato alla prima squadra del Basket Torino, in serie A2, e viene convocato con il team allenato da coach Casalone in occasione di due gare contro Pistoia e Treviglio.

Ingaggiato con contratto annuale, Filippo avrà l’occasione di migliorare e crescere a disposizione di coach Russo, al fine di continuare un percorso di crescita tecnico, sportivo, individuale e di squadra, intrapreso già da qualche anno.

Da parte della dirigenza cassinate, un sentito ‘in bocca al lupo’ a Filippo per questa sua nuova esperienza all’ombra dell’abbazia.

Uff.Stampa Virtus Cassino