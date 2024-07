SERIE B UFFICIALE – Filippo Clerici firma con Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter annunciare di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Filippo Clerici, classe 2005, per la stagione 2024/2025 di Serie B Nazionale Old Wild West.

Clerici, prodotto del settore giovanile del Progetto Giovani Cantù, è riuscito ad arrivare fino al doppio gruppo Under 19 Eccellenza e Serie C PGS, per poi riuscire anche ad esordire in prima squadra grazie alla chance concessa da coach Cagnardi.

Nella stagione 2023/2024, con il gruppo Under 19 Eccellenza Filippo Clerici si è dimostrato uno dei prospetti più interessanti della sua categoria, mettendo a referto una media di 16,3 punti di media a partita.

Ecco le prime parole di Filippo Clerici in gialloblu: ”Sono molto contento di arrivare a Fiorenzuola, da anni è una società che ha una grande reputazione per l’attenzione allo sviluppo dei giovani atleti e dall’ambiente di squadra positivo e motivante.

Da fuori, nelle scorse stagioni, ho avuto l’impressione che Fiorenzuola Bees sia una squadra con una grande passione e dedizione. Ho notato l’entusiasmo dei tifosi e il supporto costante che offrono alla squadra, rendendo ogni partita un evento speciale nonostante si tratti di un paese e non una città. Questo spirito di squadra e la voglia di migliorarsi continuamente sono elementi che mi hanno particolarmente colpito e che mi hanno confermato che Fiorenzuola Bees è il luogo ideale per continuare il mio percorso sportivo.

Credo di poter apportare energia, flessibilità e una mentalità vincente al sistema di gioco di coach, contribuendo positivamente agli obiettivi del team.”

Filippo Clerici ha scelto di indossare la maglia numero 11, con tutta la società dei Fiorenzuola Bees che intende rivolgergli il più caloroso benvenuto in gialloblu.

UFF.STAMPA FIORENZUOLA BEES