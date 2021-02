SERIE B UFFICIALE – Filippo Colli torna alla S. Bernardo Alba

L’Olimpo Basket Alba è lieta di annunciare il ritorno di Filippo Colli in prima squadra per il campionato di Serie B 2020-21.

Profilo

Play maker-guardia classe 1999, di 185 cm e 80 kg, cresce nel settore giovanile biancorosso dove rimane fino all’Under 13. Poi, si trasferisce per due anni alla Junior Casale (con una partecipazione alle finali nazionali), prima di vestire nuovamente la maglia dell’Olimpo Basket (nel 2015) per i campionati Under 18 e Under 20 Eccellenza. Da allora viene aggregato nella prima squadra con cui vive gli anni della promozione e con cui resta fino al campionato di Serie B del 2018-19. I tifosi albesi ricordano soprattutto la sua grande prestazione a San Giorgio su Legnano (10 punti) dove arrivò la prima vittoria del 2017-18.

Nel 2019-20 lascia il biancorosso per andare all’Abet Bra (causa un’operazione al ginocchio disputa sole quattro partite, con un high score di 11 punti), con cui sarebbe dovuto scendere in campo anche per questa stagione. Il prematuro stop dei campionati regionali ha fatto sì che fosse aggregato sin dall’autunno in occasione di alcuni allenamenti di coach Jacomuzzi.

Da oggi si unisce ufficialmente alla S. Bernardo Alba per il campionato di Serie B: è l’ora del Colli-ter.

L’intervista

Filippo Colli torna così all’Olimpo ed è sempre un’mozione particolare: “Devo dire che sicuramente è sempre bello tornare a casa, sono felice di tornare all’Olimpo. Con questa opportunità ho l’occasione di allenarmi con continuità dopo due anni in cui ho dovuto stare fermo tra operazione al ginocchio e interruzione dei campionati a causa del covid. La Società mi ha dato la possibilità di allenarmi col gruppo già da novembre poiché la C Gold non è partita e sono felice di unirmi ufficialmente alla squadra”.

Dopo un paio di anni qual è l’impatto con la nuova squadra, tornando due anni più maturo: “Ho trovato tante differenze, al di là dei compagni con tanti nuovi arrivi, però devo dire che a livello fisico riesco a giocare molto meglio. In allenamento fin’ora mi son trovato bene e mi sento migliorato anche in alcune letture, probabilmente per un poco di esperienza in più rispetto a due anni fa”.

Un bentornato a casa dunque a Filippo Colli!

Ufficio Stampa Olimpo Basket Alba