SERIE B UFFICIALE – Filippo Giannini cambia maglia e giocherà con Olginate

Il giocatore toscano, vero leader della Valentina’s Bottegone di Pistoia (dalla C Silver alla

Serie B) e gli ultimi 4 con la Computer Gross di Empoli, dove ha ricoperto un ruolo

determinante in tutte le stagioni. Ha voluto fortemente il trasferimento ad Olginate per

aprire una nuova pagina di soddisfazioni nel mondo cestistico.

Filippo Giannini Nato a Pistoia il 10/2/1992 – cm 184 – 85 Kg

Filippo, classe ’91 guardia di ruolo, ha gia’ alle spalle ben 6 campionati in serie B con una

media di minutaggi vicino ai 30’ e sempre in doppia cifra in fatto di punti realizzati con un

bottino di 4 rimbalzi di media

Cresciuto nel settore giovanile del Pistoia Basket 2000 sino all’Under 18 quando e’ entrato a far

parte della prima squadra che militava in A2 per allenamenti utilizzando la formula del doppio

tesseramento per esordire a soli 17 anni in C Silver col Bottegone Basket. Proprio col Bottegone

ha trovato spazio diventando la pedina fondamentale della sua escalation vincendo due

campionati raggiungendo la Serie B nel 2014 e le Final Eight di Coppa Italia, giocando 225

partite e realizzando 2379 punti.

Le ultime 4 stagioni le ha giocate ad Empoli Serie B, 114 partite realizzando 1254 punti con

una media di 11 punti a partita e nell’ultima stagione in suo score e’ stato di 12,2 punti tirando

col 51% da 2 ed il 36% da 3, catturando 3,6 rimbalzi e 1,5 assist di media in 26’ di gioco.

Con l’inserimento di Giannini Olginate prende forma con un roster di qualita’ e personalita’ in

tutti i ruoli.

Il commento di Filippo: “ Sono molto felice di aver raggiunto l’accordo con Olginate. Parlando

con il Coach e il DS ho percepito grande entusiasmo e grande voglia di competere e vincere.

Questo e’ stato molto importante per la mia decisione. Credo molto nel lavoro e non vedo l’ora

di cominciare per conoscere al meglio i compagni e staff ed iniziare a mettere mattoncino su

mattoncino per costruire il nostro percorso”

Fabio Ripamonti aggiunge: “Sono soddisfatto perche’ fino ad ora siamo riusciti a portare ad

Olginate chi realmente voleva cogliere questa sfida e condividerla con noi. Filippo sara’

decisivo nel nostro roster e ha le caratterestiche giuste per integrarsi con quelle dei giocatori

che abbiamo gia’ inserito. Adesso dobbiamo lavorare per inserire un 4 di ruolo altrettanto

determinato e poi non ci resta che metterci al duro lavoro sul campo”

Benvenuto Filippo.

–

uff stampa NPO Olginate