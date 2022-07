SERIE B UFFICIALE – Filippo Testa firma con la Sangiorgese

Esperienza, qualità e tanta intensità arriveranno dal nuovo Drago Filippo Testa, guardia classe 1997. Atleta navigato nella cadetteria, la scorsa stagione in forza alla Kienergia Rieti impiegato mediamente 26,5 minuti a partita, ha messo ha referto 8,8 punti, 3,1 rimbalzi e 1,4 assist. Giocatore a cui piace tirare sulle uscite o scarichi che sa difendere molto bene, mettendo in campo energia e aggressività. Cresciuto nelle fila della Pallacanestro Varese con la quale ha debuttato nella massima serie, ha continuato la sua formazione in A2 prima a Trapani e successivamente a Montegranaro per imporsi poi con solidità in B.

Sentiamo le sue prime impressioni :

Dopo la chiamata di coach Roncari che mi ha mostrato il progetto e spiegato cosa si voleva creare, non ci ho pensato un attimo. Ho chiesto ai miei amici e ex compagni passati da qui e mi hanno dato subito un’impressione positiva sull’ambiente della Sangio e sulla società.

Mi aspetto una grande stagione, anche se, chiaramente, viste le nuove formule sarà un campionato molto agguerrito, ma ci impegneremo al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile. Personalmente voglio riscattarmi da una stagione personalmente non andata benissimo, e credo che la Sangio sia il posto giusto. Un posto in cui si lavora bene e si crede nella crescita dei giocatori. Credo nel lavoro di squadra, di crescita personale e sulla costruzione e coesione del gruppo fondamentale per trasmettere emozioni e raggiungere i risultati.

A tutti i tifosi Sangio : vi aspetto carichi al Pala Bertelli.

Sentiamo che ne pensa il coach Davide Roncari :

Filippo incarna perfettamente quello che stavamo cercando.

È un ragazzo con talento, con carisma che vuole mettersi ancora di più alla prova. Può ricoprire due ruoli senza problemi e ci porterà fisicità e pericolosità offensiva.

Ci aspettiamo molto da lui, sappiamo che ha tutte le carte in regola per farci divertire e per farsi ben volere dai nostri giovani tifosi.

Non vede l’ora di iniziare, e noi non vediamo l’ora di vederlo con i nostri colori.

M.Lini