SERIE B UFFICIALE – Fiorenzuola Bees, confermato Jonas Bracci

A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter annunciare che Jonas Bracci rimarrà nella rosa di coach Gianluigi Galetti e del suo staff anche per la stagione 2020/2021.

In attesa della decisione sul ripescaggio in Serie B, con i gialloblu in ottima posizione di graduatoria, Bracci si aggiunge ad Andrea Maggiotto come secondo tassello della squadra del Presidente Alberti in vista della nuova stagione.

Jonas Bracci nella sua prima stagione a Fiorenzuola, arrivato dopo la stagione in Serie B con Lugo Basket, ha collezionato nel campionato di Serie C Gold Emilia Romagna una media di 9,2 punti a partita. La sua partita da top scorer è stata proprio da ex contro Lugo, con 19 punti a referto nella 10° Giornata di Andata.

Uff stampa A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972