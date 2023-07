SERIE B UFFICIALE –  Fiorenzuola Bees firmano l’esterno classe 2004 Talà Gaye

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Talà Gaye in vista della stagione 2023/2024 di Serie B Nazionale Old Wild West.

Esterno classe 2004, per Gaye quella con i Fiorenzuola Bees sarà il primo anno in una squadra senior dopo aver assaggiato il mondo dei grandi con Aquila Basket Trento, società che lo ha cresciuto nel proprio settore giovanile facendolo diventare un prospetto davvero interessante su scala italiana.

Ecco le prime parole di Talà come giocatore dei Fiorenzuola Bees: ‘’ Sono contento di essere arrivato a Fiorenzuola; le mie caratteristiche sono quelle di un esterno che può difendere su più ruoli, con intensità difensiva e capacità di giocare uno contro uno in varie situazioni cercando anche di coinvolgere i compagni.

Spero di portare anche un’energia positiva dentro alla squadra; essendo il mio primo anno da senior mi aspetto di lavorare tanto sia in gruppo che individualmente e migliorare il mio tiro e la mia visione di gioco. Voglio imparare tanto soprattutto dai giocatori più esperti, e allo stesso tempo spero di poter fare bene con tutta la squadra diventando un bel gruppo, unito, e che possa anche essere ambizioso.

Non conoscevo sinceramente i Fiorenzuola Bees, ma parlando con il coach mi ha spiegato il progetto e come si lavora a Fiorenzuola; da subito sono entrato in sintonia con le idee che mi ha proposto, e credo davvero che questo sia l’ambiente giusto per me e per la mia crescita.’’

Talà Gaye sarà a disposizione dello staff dei Fiorenzuola Bees a partire da metà agosto 2023, periodo in cui inizierà ufficialmente il ritiro in vista della stagione.

UFF.STAMPA FIORENZUOLA BEES