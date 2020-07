SERIE B UFFICIALE – Fiorenzuola conferma Maggiotto, aspettando il ripescaggio

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è felice di poter annunciare che anche per la stagione 2020/2021 Andrea Maggiotto farà parte del roster dei Bees.

Maggiotto, classe 1988, è arrivato a Fiorenzuola nella scorsa stagione dopo diverse stagioni con la maglia di Senigallia in Serie B ed è stato il top scorer in casa gialloblu con 18,4 punti/partita in Serie C Gold Emilia Romagna.

L’importante record in Serie C Gold Emilia Romagna nella stagione 2019/2020 (16 vittorie e 3 sconfitte, 1° posto in classifica prima della pandemia Covid-19) ha avuto il contributo prezioso da parte di Andrea, con la squadra gialloblu che ora mira ufficialmente alla promozione per meriti sportivi in Serie B.

Come riportato negli scorsi giorni, la richiesta di ripescaggio per la Serie B è partita da parte della società gialloblu in modo formale, con la graduatoria attuale che vede Fiorenzuola in una posizione che induce ad un cauto ottimismo generale.

FONTE: Uff. Stampa Pallacanestro Fiorenzuola 1972