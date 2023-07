By

I Fiorenzuola Bees sono contenti di poter annunciare che anche per la stagione 2023/2024 Federico Ricci vestirà la maglia gialloblu in Serie B Nazionale! 5° stagione nello sciame per il nostro Fede!

I Fiorenzuola Bees sono contenti di poter annunciare che per la stagione 2023/2024 Noah Giacchè continuerà a vestire la maglia gialloblu in Serie B Nazionale!

Per lui nella scorsa stagione 7,4 punti di media con 3,5 rimbalzi e 3,2 assist di media a partita!

Uff stampa Fiorenzuola Bees