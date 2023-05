SERIE B UFFICIALE – Fiorenzuola e coach Lottici si separano

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica che nella stagione 2023/2024 l’head coach della propria prima squadra non sarà Simone Lottici, con la decisione che è maturata in modo consensuale.

Chiamato durante la stagione sulla panchina dei Fiorenzuola Bees, Simone Lottici ha deciso di accettare fino al termine della stagione per riconoscenza alla società gialloblu con cui lo unisce un legame di reciproca stima da anni, ed è riuscito a scrivere in questa stagione un’altra pagina importante della sua avventura in Val d’Arda.

Il raggiungimento dell’obiettivo del mantenimento della prossima Serie B Eccellenza, dopo la serie vinta per 3-0 contro l’Andrea Costa Imola, è seguito infatti ad un’esperienza in gialloblu di 4 stagioni di Serie C Gold tra il 2015 ed il 2018, conquistando una Coppa Emilia, una Finale Playoff e due Semifinali Playoff Serie C Gold.

I rapporti tra coach Lottici e la società gialloblu rimarranno saldi e di estrema amicizia e stima reciproca, con le parti che valuteranno in queste settimane un possibile nuovo ruolo di collaborazione diverso rispetto alla figura dell’Head Coach.

Tutta la società Pallacanestro Fiorenzuola 1972 tiene a ringraziare vivamente coach Lottici per la disponibilità dimostrata durante questa stagione, che unita alle sue capacità tecniche ha aiutato i Fiorenzuola Bees a coronare nel migliore dei modi la stagione in corso.

La società comunica inoltre che il nome dell’head coach per la stagione 2023/2024 verrà comunicato nei prossimi giorni.

UFF.STAMPA FIORENZUOLA BEES