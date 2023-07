SERIE B UFFICIALE – Fiorenzuola ingaggia Niccolò Venturoli, ex Etrusca

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Niccolò Venturoli per la stagione 2023/2024 di Serie B Nazionale Lega Nazionale Pallacanestro.

Venturoli è una guardia-ala di 196 cm per 86 kg nato a Bologna e classe 2000; nel suo trascorso di settore giovanile esperienze importanti con la BSL San Lazzaro e la Virtus Bologna, prima di esordire nella stagione 2019/2020 nei campionati senior con la divisa della Benedetto XIV Cento in Serie B.

Da lì una esperienza biennale di grande rendimento con Pallacanestro Crema sotto la guida di coach Eliantonio, per poi arrivare nella scorsa stagione all’Etrusca San Miniato dove ha realizzato una grande stagione da 15,48 punti di media in 27 partite disputate.

Ecco le prime parole di Niccolò Venturoli come uno dei nuovi acquisti in casacca Fiorenzuola Bees: ”Sono una guardia-ala che in alcune occasioni può aiutare il playmaker a portare la palla, la mia arma principale è il tiro da tre punti ma negli ultimi anni penso di essere migliorato nel trovare soluzioni anche vicino al canestro. Mi piace molto giocare in transizione e coinvolgere i miei compagni, per trovare il tiro migliore possibile, ed arrivo a Fiorenzuola con grande entusiasmo.

I Fiorenzuola Bees mi hanno sempre incuriosito, in quanto ci ho giocato contro diverse volte e ho avuto un’ottima impressione in ogni occasione. Credo di arrivare in una società molto organizzata che negli ultimi anni ha sempre costruito squadre competitive .

Quest’anno sarà sicuramente un campionato più competitivo rispetto agli anni passati con squadre molto attrezzate e trasferte più lunghe a causa della nuova Serie B Nazionale. Per quanto riguarda la squadra, siamo un gruppo giovane, agguerrito e con molto talento.

La stagione non sarà facile, ma con il duro lavoro settimanale sono certo che raggiungeremo i risultati prefissati dalla società.

A livello personale, mi piacerebbe migliorare durante l’anno alcuni miei aspetti di gioco per consolidarmi come giocatore, e vorrei essere un ottimo compagno di squadra per il gruppo.”

Venturoli sarà a disposizione di coach Dalmonte e del suo staff a partire dal ritiro estivo in programma per metà agosto 2023.

