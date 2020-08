SERIE B UFFICIALE – Fiorenzuola mette sotto contratto il lungo friulano Davide Defendi

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Davide Defendi, ala/pivot classe 2001 che nell’ultimo anno ha militato in C Gold con la maglia di Caorle, per la stagione 2020/2021.

Defendi, friulano che ha giocato nelle giovanili con Chions, Portogruaro e Pallacanestro Trieste, è un giocatore dall’ottima fisicità, che lavora in modo assiduo difensivamente e che sta costruendosi un proprio bagaglio offensivo di buona fattura.

Sotto l’egida di Coach Gianluigi Galetti e del suo staff, il lungo classe 2001 potrà continuare il suo percorso di crescita e di miglioramento, entrando a far parte del mondo dei Bees.

A Davide il più caloroso benvenuto in gialloblu!

Uff stampa Pallacanestro Fiorenzuola 1972