SERIE B UFFICIALE – Fiorenzuola, risolto il contratto con Matteo Botteghi

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente di aver risolto il contratto che la legava alle prestazioni sportive di Matteo Botteghi per la stagione 2020/2021.

Matteo, che in gialloblu ha disputato 4 gare ufficiali, di cui 3 in Supercoppa Centenario LNP Old Wild West ed 1 a Cremona in Serie B Old Wild West Girone B, ha collezionato una media di 5,7 punti a partita in 19,7 minuti di utilizzo medio a gara, con 5,7 rimbalzi di media.

La società valdardese dei Bees ci tiene a ringraziare Matteo Botteghi per la grande professionalità mostrata durante il suo periodo in gialloblu, augurandogli il meglio sotto il profilo personale e sportivo nel suo futuro.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Fiorenzuola