SERIE B UFFICIALE – Fiorenzuola saluta Jacopo Preti, che esercita la clausola di uscita prevista in contratto

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica che il proprio giocatore Jacopo Preti ha esercitato la clausola di uscita prevista nel suo contratto in vista della stagione 2024/2025 di Serie B Nazionale Old Wild West.

Tutti i Fiorenzuola Bees ci tengono a ringraziare Jacopo per il grande contributo e professionalità dimostrate nel corso delle sue due stagioni in gialloblu (con 14,6 punti di media in 66 presenze complessive in Serie B Old Wild West in due stagioni), augurandogli il meglio per il proprio futuro sportivo e personale.

UFF.STAMPA PALL.FIORENZUOLA