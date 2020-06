SERIE B UFFICIALE – Fiorenzuola spera nella B e rinnova con coach Galetti

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è felice di poter annunciare l’estensione contrattuale siglata con il proprio capo-allenatore Gianluigi Galetti.

Coach Galetti, arrivato a Fiorenzuola nella scorsa stagione con un contratto biennale con opzione di rinnovo per la terza stagione, ha siglato in questi giorni un rinnovo triennale con i Bees.

Un importante segnale da parte della società del Presidente Stefano Alberti, con la chiara volontà di poter disputare il Campionato Serie B Old Wild West 2020/2021. Volontà, quella dei gialloblu, suffragata da un importante record in Serie C Gold Emilia Romagna nella stagione 2019/2020 (16 vittorie e 3 sconfitte, 1° posto in classifica prima della pandemia Covid-19).

Come riportato negli scorsi giorni, la richiesta di ripescaggio per la Serie B è partita da parte della società gialloblu in modo formale, con la graduatoria attuale che vede Fiorenzuola in una posizione che induce ad un cauto ottimismo generale.

Contestualmente, è confermata anche la posizione del vice-allenatore Gian Luca Bricchi, con altre novità in arrivo per il giovane allenatore valdardese e che saranno annunciate nelle prossime settimane.

FONTE: Uff. Stampa Pallacanestro Fiorenzuola 1972