SERIE B UFFICIALE – Firenze rinuncia alla trasferta a Matelica

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, in data di oggi, la Pallacanestro Firenze (Serie B, Girone C) ha comunicato al Settore Agonistico FIP la rinuncia a disputare la gara in calendario per la giornata 14, domenica 8 a Matelica (ore 18.00). Che di conseguenza è stata cancellata.

In attesa dei Provvedimenti che saranno determinati dal Giudice Sportivo FIP come conseguenza della decisione di Pallacanestro Firenze, alleghiamo qui il dettato del Regolamento Esecutivo FIP, organizzatrice dei campionati, in materia di rinuncia preventiva ad una gara.

REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Art. 115 Rinuncia preventiva alla disputa di una gara – (del. n.401 C.F. 27/11/1999 – del. n.229 C.F. 09/03/2002)

[1] La Società che rinuncia preventivamente alla disputa di una gara di campionato verrà sanzionata con la perdita della gara stessa per 0-20 e subirà la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 16 e 42 R.G.

Inoltre sarà tenuta la pagamento all’Organo federale competente dell’ammenda prevista per la rinuncia dalle “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI” nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 127 o 128 R.E

