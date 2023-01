SERIE B UFFICIALE – Firenze si ritira dal campionato

By

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, in data di oggi, la Pallacanestro Firenze (Girone C) ha comunicato al Settore Agonistico FIP la rinuncia definitiva alla partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B.

Seguirà comunicato del Giudice Sportivo FIP in riferimento ai provvedimenti che scaturiranno dalla rinuncia.

LNP tiene a precisare che la partecipazione della Pallacanestro Firenze al campionato, dall’atto di iscrizione fino alla rinuncia odierna, è stata resa possibile dall’adempimento e nel rispetto di tutte le norme di partecipazione richieste. Così come è per le altre aventi diritto.

AREA COMUNICAZIONE LNP