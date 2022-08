SERIE B UFFICIALE – Flavio Pirola firma con Brianza Casa Basket

Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Flavio Pirola per la stagione 22/23. Ala, classe 2003, 190cm, giocatore dotato di grande fisicità e atletismo, ha iniziato e svolto tutto il suo percorso di crescita nella Pallacanestro Bernareggio99 (2017-2022). La sua dedizione lo ha portato ad avere sempre maggiore minutaggio in Serie B. La scorsa stagione ha disputato nell’ultimo mese anche i turni di Play-Out con Basket Olginate.

“Sono molto entusiasta per questo nuovo progetto e non vedo l’ora di cominciare la preseason per farmi trovare pronto e dare il mio contributo nella nuova stagione. In bocca al lupo a tutti noi per l’inizio di stagione e forza BCB”

Uff.Stampa Brianza Casa Basket