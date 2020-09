SERIE B UFFICIALE – Formia affida la panchina a coach Di Rocco

Il Meta Formia Basketball comunica che sarà Gianni Di Rocco il capo

allenatore del nostro team che disputerà il campionato di serie B Old Wilde

West 2020-2021.

Coach Di Rocco, nato a Formia nel 1960, vanta una carriera lunghissima nei

campionati minori tra Serie B, C Gold e C Silver e sarà uno dei decani della

categoria visto che inizierà la sua quarantatreesima stagione in panchina.

Il coach è stato negli anni scorsi il conduttore delle due nostre squadre che hanno vinto il campionato di serie C Silver (2015-2016) e quello di C Gold (2018-2019) portando Formia ed il nostro club in serie B nazionale.

“Sembrava in un primo momento che la pandemia che stiamo vivendo avrebbe

condizionato l’allestimento dei team per mancanza di finanziamenti e avrebbe

fatto nascere un campionato <povero> – dice coach Di Rocco – a me pare

invece, che il campionato 2020-2021 potrebbe essere catalogato addirittura un

filo sopra a quello dell’anno scorso, perché mediamente, percepisco formazioni

più strutturate.

Nel nostro girone D ci sono almeno due super team – Rieti e Salerno, poi vedo

S. Antimo, Matera, Taranto e Nardò molto sfidanti e a seguire tutte le restanti

che comunque hanno allestito bene i loro roster.

Noi che siamo una squadra giovanissima, con una media età di 22 anni, abbiamo

un obbiettivo molto chiaro: salvarsi per mantenere la categoria. Fin dalla prima

contro Bisceglie giocheremo rispettando tutti, senza avere paura di nessuno.”

Buon lavoro coach Di Rocco.

