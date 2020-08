SERIE B UFFICIALE – Formia annuncia il veterano Guillermo Laguzzi

Il Formia Basketball ha il piacere di annunciare che per il campionato di serie B Old Wild West 2020-2021 ha acquisito le prestazioni sportive di Guillermo Nicolas Laguzzi.

Guillermo è un centro nato nel 1982 a Hernando in Argentina, dove si è formato nel club del Centro Recreativo, 203 cm, per 99 kg., che sarà alla sua tredicesima stagione in Italia.

Infatti,a partire dal 2004, con un solo intermezzo in patria al Pilar Buenos Aires nel 2010-11, ha giocato a Sassari, Oristano, Gioia Tauro, Cerignola, Tolentino, Sestu, Venafro, Scauri e Matelica.

Uomo squadra, giocatore affidabile sia in attacco che in difesa, con una spiccata auto esigenza ed etica del lavoro, che in tutte le squadra in cui ha militato ha lasciato un buonissimo ricordo come persona e come atleta.

Laguzzi ritrova al Meta Formia Basketball Longobardi e Tamburrini, già precedentemente suoi compagni di squadra, con i quali costituirà l’asse dei veterani del nostro giovane team.

Benvenuto “Lagu” e buon basket!

Area Comunicazioni

Meta Formia Basketball