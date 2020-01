SERIE B UFFICIALE – Formia, ritorna Manuele Meschino

Il Meta Formia Basketball comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni di Manuele Meschino, ala-pivot di 198cm classe 1982.

Quello di Manuele è un gradito ritorno, anche se non ci ha mai davvero abbandonato, avendo continuato a gestire il Nostro Settore Giovanile. Inizia la sua carriera cestistica con il Basket Ponza in C1, e da qui inizia un lungo girovagare che lo porterà, in zona, a vestire le maglie del Basket Terracina(C2), Virtus Aprilia(C2) e Scuba Frosinone(C2), e fuori dal Lazio quelle di Benevento (C2), Catanzaro(B2), Urbania(C1), Montevarchi(B2), Rovereto(B2), Sant’Arcangelo(B2), Trapani(C1), Riva del Garda(B2), Costa Volpino(B2), Alto Sebino(B2) e Piacenza(DNB), vincendo il campionato con Ponza e Sant’Arcangelo, e campionato e coppa Italia con Trapani. Una lunghissima carriera, che si lega per il secondo anno consecutivo ai Nostri colori, dopo la splendida cavalcata dello scorso anno culminata con la vittoria della C Gold.

“Cercavamo una figura esperta da aggiungere al reparto lunghi, e nonostante il poco tempo in cui abbiamo trovato l’accordo, siamo sicuri che Manuele sia la scelta giusta – commenta il presidente Roberto Tartaglione – Siamo contenti che Manuele abbia espresso la volontà di rimettersi in gioco, e abbiamo la certezza che farà appieno la sua parte”.

“E’ strano riprendere le scarpe che mentalmente avevo definitivamente appeso al chiodo! Durante le feste avevo chiesto alla Società se potevo fare qualche allenamento per smaltire i panettoni natalizi, e invece rieccomi qui a giocare. Mi sono dato l’obiettivo di vivere questi cinque mesi con il massimo dell’entusiasmo e di portare alla squadra quel pizzico di esperienza che è mancato in alcuni frangenti”.

FONTE: Uff. Stampa Meta Formia Basketball