SERIE B UFFICIALE – Fortitudo Agrigento ingaggia Giovanni Ragagnin

La Fortitudo Agrigento comunica che Giovanni Ragagnin è un nuovo giocatore biancazzurro. La guardia classe 2001 è nativo di Castelfranco Veneto. Alto 185 centimetri, il neo biancazzurro, è cresciuto nel settore giovanile di Bassano, per poi passare prima al Petrarca Padova, poi con la Vanoli Young Cremona. Giovanni Ragagnin ha giocato sia nel campionato Under 18 Eccellenza, sia in quello di C Gold, nelle fila della Sensebasket. Il nuovo arrivato ha anche indossato la maglia della nazionale maschile Under 18, per lui tre presenze e 17 punti totalizzati.

Il direttore sportivo Cristian Mayer: “Sono contento che Giovanni sia un nuovo giocatore della Fortitudo Agrigento. Deve migliorare nelle letture del gioco e sviluppare anche un buon tiro. Sono certo che può darci una mano. Giovanni è un buon giocatore, può fare bene”.

Giovanni Ragagnin: “Sono felice di approdare alla Fortitudo Agrigento. Ho avuto delle buone impressioni e delle ottime referenze. Ho parlato con diverse persone, tra queste anche Lorenzo Ambrosin, tutti mi hanno parlato bene della Fortitudo Agrigento, dicendomi che è una società seria e si ha la sensazione di fare parte di una grande famiglia. Sono contento di fare parte di un nuovo progetto, non vedo l’ora di cominciare”.

–

Uff stampa Fortitudo Agrigento