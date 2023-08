SERIE B UFFICIALE – Francesco D’Antonio allunga il roster di Piombino

Francesco D’Antonio allunga il roster dei gialloblu del Basket Golfo Piombino.

Per un campionato lungo e duro, la società piombinese sta lavorando per avere un organico molto profondo. Arriva un giovanissimo, che può allungare ulteriormente la panchina gialloblu, perché oltre ai dieci senor consentiti, nel prossimo campionato si possono inserire anche due giocatori dal 2004 in su.

Francesco è nato a Santa Maria di Capua Vetere(Caserta) il 22 novembre 2004. È un ala molto solida, di 190 cm per 96 kg. Prodotto del vivaio di Caserta, con cui gioca le finali nazionali under 14 e under 15. All’età di 15 anni passa a Maddaloni, con cui oltre a giocare nelle giovanili, debutta fra i senor in C gold. L’anno successivo, il 2020, passa nelle giovanili del Napoli Basket, con cui gioca anche in C silver con la Napoli Basket Academy. Nella stagione successiva oltre alla C silver gioca anche la Next Gen, ovvero il campionato fra le giovanili delle squadre di Lega Basket. Nell’ultima annata sportiva, gioca ancora la Next Gen e disputa con il Sorriso Azzurro Sant’Antimo, il campionato di C gold, dove, nelle 26 presenze, segna 5.3 punti di media.

Di lui coach Cagnazzo dice: “Francesco lo avevo notato alla Coppa Carnevale a Piombino e poi ne ho seguito qualche partita nella Next Gen. Può giocare sia nel ruolo di tre, che in quello di quattro. Mi ha colpito, nelle partite in cui l’ho visto, la sua disponibilità a fare tutto quello che c’è da fare su un campo di basket. Di sicuro è un ottimo tiratore, ma può usare la sua stazza anche vicino a canestro. Quando ho parlato con lui, mi ha fatto un ottima impressione e ho percepito la sua una gran voglia di mettersi in gioco e in discussione. Spero che per lui Piombino sia la prima tappa di una lunga e brillante carriera.”

