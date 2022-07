SERIE B UFFICIALE – Francesco Gravaghi rinforza Gallarate

Siamo felici ed entusiasti di annunciare l’arrivo in BasketBall Gallarate di Francesco Gravaghi. La guardia classe 2003 entra a far parte del mondo biancoblu per dare qualità e peso al nostro reparto esterni.

Direttamente da casa Urania Milano, Gravaghi è una guardia capace di alternare una grande qualità di gioco e di soluzioni offensive a un ottimo senso della posizione in difesa e nella lotta a rimbalzo.

Giocatore strutturato fisicamente, 195 cm per 95 kg, Francesco arriva in BBG con l’obiettivo di riscattare una stagione sfortunata per lui in A2, resa tale da un pesante infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi ma che gli ha dato voglia e stimoli per dimostrare di essere riuscito a superare al meglio questo pesante stop.

Nonostante la giovane età, 19 anni, Francesco ha un curriculum di tutto rispetto, con la lunga trafila giovanile passata nella scuola dell’Olimpia Milano, nella quale si è ben distinto per numeri di altissimo livello, giocando sempre in campionati di Eccellenza e chiudendo l’ultima stagione in Under 18 a 22 punti di media in 16 partite.

Per lui l’approdo in B non sarà però il debutto in un campionato senior, in quanto già nell’annata 2020-2021, aveva giocato in Serie C Silver con la maglia dell’Olimpia Milano B, chiudendo la gara d’esordio con 22 punti.

“Sono molto entusiasta di iniziare questa avventura con Gallarate – dice Gravaghi-. Ho scelto Gallarate per il progetto che la società mi ha presentato, rimanendone molto colpito. Devo ringraziare il presidente Thomas Valentino per le belle parole e la fiducia che mi ha mostrato fin dai primi colloqui avuti. Voglio riscattare la stagione difficile dello scorso anno e dimostrare chi sono davvero in campo. Questa avventura in maglia BBG sarà un importante step nel mio percorso di crescita. Ho tanta voglia di riprendere, aiutare la squadra a raggiungere molte vittorie e giocare la mia pallacanestro”.

Ufficio Stampa

Alessandro Burin