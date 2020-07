SERIE B UFFICIALE – Francesco Paolin resta alla Janus Fabriano

La Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare che Francesco Paolin farà parte del roster biancoblu anche nella stagione 2020/21.

La riconferma della combo-guard classe 1995 arricchisce ancor di più il pacchetto esterni della compagine fabrianese: il talento di Paolin è noto a tutti, le sue giocate hanno risolto spesso situazioni difficili per la Ristopro.

Ball Handling ubriacante, mano delicatissima da qualsiasi posizione e un estro fuori comune fanno di lui un incubo per le difese avversarie, qualità che lo hanno aiutato a collezionare 8.8 punti, 3.8 rimbalzi e 1.54 assist in 23 minuti di utilizzo la scorsa annata.

L’intera società coglie l’occasione per augurare a Francesco il meglio per un’altra stagione in biancoblu, con la speranza di raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati insieme.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano