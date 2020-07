SERIE B UFFICIALE – Francesco Papa nuovo innesto della Janus Fabriano

La Janus Basket Fabriano comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2020/21 con il

classe 1995 Francesco Papa, militante nelle fila di Cesena lo scorso anno.

Ala di 198 cm per 85 kg, abruzzese di nascita, muove i primi passi nelle categorie senior nella

stagione 2011/12 con la canotta della Fattoria Roberti Brescia in Serie C; al termine di due annate

poco fortunate a Roseto, nel 2014/15, accetta la chiamata di Giulianova, dove avviene la vera

consacrazione: 10.81 punti e 3.58 rimbalzi in 27 minuti di utilizzo.

Un altro anno a Roseto giocando la Serie A2, poi una nuova avventura nella terza categoria

nazionale, sempre in Abruzzo, ma con i colori di Teramo, mantenendo prestazioni di alto livello

(9.93 punti e 8.83 rimbalzi ad allacciata di scarpa).

Infine la chiamata della Tigers nella stagione 2017/18: career high per punti nella prima annata

con 11.53 di media, seguite da altre due ottime annate, in cui l’apporto dell’ala gioca un ruolo

fondamentale per il raggiungimento dei playoff.

Ora è la volta di Fabriano e l’intera società coglie l’occasione per augurare il meglio a Francesco,

con la speranza di raggiungere gli obbiettivi prefissati assieme ai colori biancoblu.

–

Ufficio Stampa | Janus Basket Fabriano