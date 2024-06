SERIE B UFFICIALE – Francesco Spinelli il primo volto nuovo per la Pallacanestro Sant’Antimo

E’ Francesco Spinelli il primo volto nuovo per la Pallacanestro Sant’Antimo. Il club è orgoglioso di ufficializzare l’arrivo del play guardia classe 2005, che dopo tre stagioni in B con le maglie di Pozzuoli e Salerno è pronto a spiccare il volo con la casacca verdeblù.

Diciannove anni il prossimo 29 settembre, 193 cm per 78 kg, prodotto del vivaio del Pick&Roll9, Francesco è stato poi svezzato cestisticamente alla Kouros di Antonio Petillo con cui ha raggiunto una finale nazionale giovanile (la seconda, under 19, l’ha poi giocata con il Napoli Basket). Approdato in prima squadra già nel 2021-22, ha giocato 16’ di media negli ultimi due campionati, prima alla Virtus Pozzuoli (4.4 punti e 1.6 assist) e poi a Salerno in B Nazionale (4.1 con 1.5 assist e 5 gare in doppia cifra con un high di 19), acquisendo fiducia ed esperienza.

Francesco Spinelli – “Sono davvero carico per questa nuova tappa della mia carriera e non vedo l’ora di iniziare. Sant’Antimo mi seguiva da un po’, ho parlato con il coach e con il direttore e sono convinto di aver fatto la scelta giusta: sento la loro fiducia e farò di tutto per ripagarla in campo”.

Vittorio Di Donato, Gm PSA – “Spinelli è un prospetto che seguivamo da un bel pò di tempo. Anche la scorsa estate ci fu un approccio importante con il ragazzo ma poi non se ne fece più nulla con la promessa che ne avremmo riparlato e così è stato. Crediamo in lui e nella sua crescita, ed è per questo che ci siamo legati a lui con un accordo 2+1”

Marco Gandini, Coach PSA– “Con Spinelli inseriamo un ragazzo del territorio che ha sicuramente tutte le caratteristiche che cerchiamo quando decidiamo di puntare su un giovane. E’ un giocatore di sicuro talento sia fisico che tecnico, che ha fatto un anno a Salerno con responsabilità importanti per la sua età e per il contesto di squadra in cui giocava. Dovrà lavorare e migliorare ma ha doti sia fisiche che mentali per diventare protagonista nei prossimi campionati di B Nazionale ed è dove noi vogliamo portarlo sviluppando un progetto su di lui”.



