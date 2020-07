SERIE B UFFICIALE – Francesco Villa è il nuovo play dell’Use Computer Gross

Sarà un’Use Computer Gross molto rinnovata, quella che il prossimo anno disputerà il campionato di serie B e la prima, importante novità è in cabina di regia. La società ha infatti raggiunto l’accordo con Francesco Villa, play classe 1997 scuola Olimpia Milano l’anno scorso a Montegranaro.

Classe ’97, il nuovo giocatore biancorosso ha iniziato la carriera nel 2013/2014 all’Olimpia Milano dove si è tolto la soddisfazione dell’esordio e dei primi punti nella massima categoria (stagione 2014/15 contro Capo D’Orlando e Roma), della conquista di uno scudetto giovanile under 15 e di tre bronzi alle finali nazionali. Dalla società lombarda ecco poi il passaggio in C Gold a Bernareggio e da lì l’inizio del suo percorso in serie B. Due annate ad Omegna (avversario anche dell’Use), poi una a Desio, una a Salerno e l’ultima a Montegranaro. Nell’ultima stagione ha giocato 21 partite chiudendo con una media punti di 11.3 (51% dal campo e 24.8% dalla lunga). Un giocatore che, nella nuova squadra, avrà un ruolo fondamentale.

In attesa di vederlo in campo, un benvenuto a Empoli, Francesco.

FONTE: Uff. Stampa USE Basket Empoli