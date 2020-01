SERIE B UFFICIALE – Franco Gaetano approda a Cassino

La BPC Virtus Cassino rende nota l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta Franco Gaetano, in forza sino ai giorni scorsi alla Pallacanestro Crema, squadra militante nel campionato nazionale di Serie B girone B, fino al termine della stagione agonistica 2019/20.

Nato a Lamezia Terme nel 1999, Gaetano ha mosso i primi passi nel mondo del basket nella squadra della sua città natia, colori che lascerà solo al termine della stagione 2017/2018 dopo aver conquistato una promozione in serie B da protagonista assoluto. Una volta terminata la lunga esperienza di Lamezia, milita nelle fila di Catanzaro, sempre in Serie B, dove mette a referto 11 ppg in 28 minuti di utilizzo, con 7 rimbalzi.

Ad inizio stagione agonistica 2019/20, firma con Crema, dove scende per 16 volte sul parquet, mettendo a segno 7 ppg in quasi 18 minuti. Dopo la trasferta con Porto S.Elpidio, il contatto tra coach Fantozzi, il DS Manzari ed il suo entourage, per portare il giovane talento calabrese all’ombra dell’abbazia; propositi che oggi si sono trasformati fortunatamente in realtà.

Lungo di 202 cm, fa delle sue armi principali il grande atletismo e l’esplosività sotto le plance, oltre a un notevole talento offensivo.

Farà anche lui, insieme a Daniele Grilli, il suo esordio domani contro la Virtus Arechi Salerno.

Da parte di tutta la società rossoblù, dunque, un caloroso benvenuto all’ombra dell’Abbazia al nuovo atleta cassinate.

Uff stampa BPC Virtus Cassino