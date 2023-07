SERIE B UFFICIALE – Fulgor Omegna, esperienza vicino a canestro con Patrick Baldassarre

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che, a completare il pacchetto lunghi assieme a Balanzoni e Chinellato ci sarà un uomo di grande esperienza del nostro basket: Patrick Baldassarre. Ala-Centro classe 1986, svizzero con cittadinanza italiana, Patrick vanta un’infinità di esperienze ad alto livello in Serie A2, portando allo scacchiere di coach Ducarello risorse importanti e minuti di grande qualità.La brillante carriera di Baldassarre inizia con le giovanili di Olimpia Milano prima, e Benetton Treviso poi, il lungo passa dunque a Treviglio, dove gioca due stagioni in LegaDue e poi inizia un lungo tour in alcune piazze importanti della nostra pallacanestro: Castelletto Ticino, Sassari – con cui conquista la prima storica promozione in Serie A1 – poi Scafati (che tornerà più volte nella sua carriera), Trapani, Reggio Calabria, Lugano, Latina, Ferrara, Fabriano, Orzinuovi e Capo d’Orlando.Esperienza, talento e abitudine a vincere, Baldassarre arriva con determinazione e voglia di fare bene in casa rossoverde, dove il popolo della Paffoni lo attende a braccia aperte.“Il roster va via-via definendosi – spiega Filippo Fanchini, DS del Club -, siamo molto felici di aver trovato un accordo con Patrick, in cui abbiamo individuato un punto di riferimento importante considerate le esperienze passate e l’abitudine a stare su palcoscenici importanti. Stiamo trovando il giusto mix tra esperienza e gioventù, con l’obiettivo di essere competitivi nella colonna di sinistra della classifica, pur consci che, dopo aver visto le avversarie del girone, sarà una stagione molto difficile. Tante partite, trasferte lontane e un livello nettamente superiore a quello della passata stagione: siamo al lavoro per essere pronti fin da subito!”