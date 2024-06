SERIE B UFFICIALE – Gabriele Casalvieri nuovo ds di Monferrato Basket

Il primo tassello della nuova stagione sportiva della Novipiù Monferrato Basket è Gabriele Casalvieri. Il Club monferrino ha affidato la direzione sportiva del prossimo triennio al dirigente in uscita da Mantova.

Nato a Latina il 3 Maggio 1971, dopo una carriera da giocatore tra Serie A e B1, a soli 35 anni decide di smettere con la pallacanestro giocata ed inizia la sua avventura come agente Fip fondando la MVPlayers insieme all’amico Federico Boschi. Nella stagione 2014/15 viene ingaggiato dalla Pallacanestro Mantovana come Direttore Sportivo e resta alla guida degli Stings per 8 anni, diventando General Manager e mantenendo i virgiliani in Serie A2. In questi anni Mantova raggiunge 5 volte i playoff e una Finale di Coppa Italia nel 2015/16. Al termine della stagione 2022/23 il Club cede i diritti di A2 e riparte dalla Serie C con il progetto JB Stings, Casalvieri rimane come GM e conquista il salto di categoria dopo la vittoria della finale playoff di sabato scorso.

Il Direttore Sportivo Gabriele Casalvieri sarà presentato alla stampa e ai tifosi giovedì 27 giugno nella conferenza stampa che si terrà alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Casale Monferrato alla presenza del Sindaco Emanuele Capra e del Vice Sindaco con delega allo sport Luca Novelli. Benvenuto in Monferrato Gabriele.

UFF.STAMPA MONFERRATO BASKET