SERIE B UFFICIALE – Gabriele Giuliani nuovo coach di Ozzano

La Società New Flying Balls è lieta di comunicare che è stato raggiunto l’accordo con coach Gabriele Giuliani come Guida Tecnica per la Stagione Sportiva 2023/24.

Da metà degli anni 90 alla guida di alcune “minors” bolognesi come Calderara, Pontevecchio (per ben sette stagioni) e Trebbo, Giuliani è poi stato protagonista con Budrio nella salita dalla c1 alla B.

A seguire il nuovo head coach ozzanese ha guidato sempre in B la Fortitudo, prima di un’esperienza triennale a Cento dove anche qui è risalito dalla C alla B arrivando poi a centrare le semifinali play-off. A questo sono succeduti tre anni in Salus, nel campionato di C Gold, dove nella stagione 2016/17 ha incontrato i Flying in semifinale.

Nelle ultime stagioni sportive coach Giuliani ha guidato l’Under 16 d’eccellenza della Vis Ferrara, a seguire esperienza in Serie C a Molinella, Anzola e, nell’ultimo campionato appena concluso, nuovamente Molinella.

Da parte di tutti i New Flying Balls il più caloroso benvenuto a Gabriele Giuliani e soprattutto buon lavoro!

Area Comunicazione Sinermatic Ozzano