SERIE B UFFICIALE – Gallarate conferma Clerici

E’ giunto il momento di annunciare la prima conferma nel parco giocatori della nostra squadra per il prossimo anno: Matteo “Teo” Clerici.

Teo continuerà ad indossare la nostra maglia numero 11 per il quinto anno consecutivo, coronando così il sogno di fare il proprio approdo per la prima volta nel campionato di Serie B. Un obiettivo raggiunto insieme, per il quale Clerici nel corso della stagione appena passata è andato contro tutte le difficoltà fisiche che gli si sono palesate davanti. Sotto gli occhi di tutti è lo sforzo fatto nella serie finale contro Lumezzane in cui, pur colpito da uno stiramento muscolare in Gara 1, è sceso in campo in lo stesso in Gara 3, fornendo un apporto determinante alla causa.

Giocatore versatile, capace di giocare in maniera ottimale sia da 4 che, all’occorrenza, da 5, sarà una risorsa centrale non solo nello schema tattico di coach Gambaro, quanto nella vita di spogliatoio grazie al ruolo di leader silenzioso ormai assunto, che lo porta ad essere una figura ad oggi insostituibile nel nostro scacchiere.

“Sono felicissimo di questa riconferma, per cui ringrazio la società e lo staff tecnico. Non è stato un anno semplice personalmente parlando. L’infortunio alla prima giornata di campionato contro Busto mi ha tenuto parecchio lontano dal campo ma devo dire che la vicinanza della società e dei compagni in quel periodo mi ha dato la forza di rialzarmi, così com’è stato per l’infortunio di fine stagione. Il calore e il sostegno che ho sentito per tutta la stagione sono stati fondamentali per me e mi hanno spinto a trovare delle forze che magari in altri momenti non sarei riuscito a tirare fuori. Sono stato sempre coinvolto anche quando ero lontano dal parquet e vista la promozione, ogni difficoltà è finita in terzo piano. Giocare la Serie B è la ciliegina sulla torta della mia carriera, l’ultimo sassolino dalla scarpa che volevo togliermi. Farlo con il BBG, società super che mi ha dato tantissimo, è ancora più bello; vedo questo obiettivo raggiunto come un qualcosa che ho in parte restituito alla società dopo tutto quello che ha fatto per me. Ora sono carico e curioso di scoprire un campionato nazionale come la DNB, anche per vedere se io come singolo giocatore sono arrivato al livello per poter competere in questa categoria. E’ una bella sfida e sono sicuro che tutti insieme la riusciremo a superare, facendo un ottimo campionato. Anche se sappiamo non essere tra le squadre di punta ma penso potremo dire la nostra”.

Uff.Stampa BasketBall Gallaratese