SERIE B UFFICIALE – Gallarate ingaggia Dejan Bresolin

E con grande entusiasmo che presentiamo Dejan Bresolin come nuovo acquisto della Prima Squadra.

Dejan, classe 2003 nativo di Como, arriva in BBG come under, pronto per vivere la prima esperienza in una squadra senior dopo tanti anni passati nelle giovanili.

Bresolin, 204 cm, è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Cantù, con cui ha fatto una lunga trafila di altissimo livello, sviluppatasi tra il settore giovanile della società brianzola e quello del Team ABC Cantù, giocando in Eccellenza e disputando anche ben due edizioni della Next Gen Cup nel 2018/2019 e nel 2019/2020.

Arriva ora a Gallarate per dare quella sferzata di entusiasmo, energia e forza che i suoi 19 anni si portano dietro, avendo l’opportunità di crescere affianco ad un grandissimo del ruolo come Riccardo Antonelli.

“Sono molto felice ed entusiasta di iniziare questa avventura con Gallarate – dice Bresolin-. Spero davvero di ripagare la fiducia che la società ha riposto in me, voglio giocarmi al meglio tutte le opportunità che il coach vorrà darmi, impegnandomi ogni giorno al massimo. Non ho mai giocato in un campionato senior e per me poterlo fare per la prima volta in Serie B è qualcosa di davvero unico”.

Ufficio Stampa

Alessandro Burin