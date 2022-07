SERIE B UFFICIALE – Gallarate ingaggia Riccardo Antonelli

Il primo nuovo arrivo della nostra campagna acquisti ha un nome ed un cognome ben conosciuti in provincia di Varese così come nel resto d’Italia: Riccardo Antonelli.

Centro classe 1988, Riccardo, che indosserà la maglia numero 8, arriva a Gallarate dopo un’ottima stagione giocata a Teramo, chiusa con 10.4 punti, 5.6 rimbalzi e 1.5 assist di media a partita.

Antonelli torna così ad avvicinarsi alla sua Varese dov’è cresciuto cestisticamente, facendo parte in pianta stabile della Prima squadra biancorossa dalla stagione 2006-2007 a quella 2010/2011.

Esperienza che lo ha lanciato verso Cremona sempre in A1, nei due anni successivi, prima di sbarcare a Casale Monferrato. La vera esplosione del lungo nativo di Sesto Calende arriva nella stagione 2018-2019 a San Severo, in Serie B, chiusa con 9 punti e 6 rimbalzi di media in 27 partite giocate. Numeri che lo portano alla Pallacanestro Crema, sempre in B, dove conduce un’annata di altissimo profilo, fino all’interruzione causa covid, viaggiando con 10.8 punti e 6.8 rimbalzi di media in 22 partite.

Dopo Crema Antonelli trova il ritorno nella Città Giardino ma questa volta sponda Robur Et Fides, con cui gioca mezza stagione, rimanendo su buone medie, fino all’ultima annata, quella dello scorso anno a Teramo, giocata da leader.

Il suo arrivo è un colpo importantissimo per la nostra squadra, perché ci permette di aumentare la fisicità, l’esperienza e la forza nella lotta nel pitturato che in Serie B sarà serrata.

“Siamo entusiasti ed orgogliosi dell’arrivo di Riccardo – dice il DG Francesco Fogato-. Abbiamo lavorato in team per convincerlo e siamo convinti che un giocatore del suo calibro dia una prospettiva nuova alla nostra squadra. Riccardo ci porta quella struttura difensiva e fisicità nel pitturato che stavamo cercando. Con il suo arrivo il pacchetto lunghi è a buon punto nella sua costruzione e ci dà affidabilità. Abbiamo trovato in lui una persona carica di stimoli ed entusiasmo per la nuova stagione. E’ sempre stato un ragazzo ed un professionista serio, sappiamo che ci può dare un certo tipo di apporto e che è carico per questa nuova avventura”.

Parole che ricalcano appieno lo stato d’animo di Riccardo, che commenta così il suo approdo nella BBG Family: “Sono felicissimo di essere qui a Gallarate. Ho sposato in toto il progetto a lungo termine che mi hanno esposto sia il presidente Valentino che il direttore Fogato e che condivido in ogni sua parte; mi sono trovato in linea sia con gli obiettivi che con l’idea di pallacanestro che vogliono in campo. Secondo me Gallarate è un ambiente ambizioso dove si può fare molto bene, una realtà in cui i passi si fanno con i tempi giusti. Penso di poter portare alla causa un bagaglio importante di esperienza in Serie B e soprattutto, nel concreto, le mie qualità di gioco. Cercherò di essere un esempio per i più giovani in una stagione in cui dovremo mantenere la barra dell’attenzione ben dritta e la testa sopra alle spalle, sapendo che abbiamo le possibilità per fare una buona stagione. Ho avuto modo di seguire la squadra durante i playoff, ho visto il gioco che fa e che coach Gambaro vuole esprimere sul campo. Penso che il coach sia un allenatore giovane ma molto determinato che sa preparare molto bene le partite, puntiglioso e ambizioso. Come numero, anche in base alle gerarchie della squadra, vorrei l’8. E’ un numero che mi piace e che mi ha sempre portato fortuna, poi io sono nato il 14/8/1988, quindi è abbastanza ricorrente nella mia vita”.

