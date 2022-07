SERIE B UFFICIALE – Gallarate ingaggia Shaquille Hidalgo

By

È con immenso piacere che annunciamo Shaquille Hidalgo come nuovo giocatore del BasketBall Gallarate.

Hidalgo arriva in maglia biancoblu dopo un lungo percorso in Serie B che nel corso degli anni lo ha portato a essere protagonista prima con la maglia di Oleggio dal 2017 al 2019, due stagioni chiuse con 14 punti di media, e poi con Giulianova e Vicenza, chiuse rispettivamente con 13.5 e 14.5 punti di media.

Qualità e punti nelle mani abbinate ad una grande visione di gioco e un’ottima struttura fisica per essere una guardia; caratteristica che gli permette di avere presenza ed efficacia anche nella lotta a rimbalzo.

“Sono felicissimo di essere arrivato qui a Gallarate – dice Shaquille-. È una grande sfida quella che mi ha proposto la società e sono stato ben felice di accettare. La struttura della squadra è buona e penso che potremo fare un bel campionato nonostante siamo una neopromossa. Il ruolo di leader mi piace, so che avrò un ruolo importante nel roster e la cosa mi carica. Ho già avuto modo di parlare con coach Gambaro, mi piace la sua idea di gioco e non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.

Ufficio stampa

Alessandro Burin