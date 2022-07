SERIE B UFFICIALE – Gallarate rinnova Federico Passerini

Siamo felici ed entusiasti di annunciare il rinnovo contrattuale di Federico Passerini. Il “Passero” ha giocato una stagione da protagonista, nonostante qualche infortunio abbia tentato di minargli le certezze e le qualità, di tiro e di gioco, che sono uniche per lui.

Federico non è stato solo leader tecnico e miglior realizzatore della squadra ma anche un esempio in spogliatoio per tutti i compagni, capace di far trasparire sempre tranquillità in ogni giocata sul parquet così come in ogni comportamento al di fuori del campo di gioco. Professionista serio e mai sopra le righe, indosserà anche il prossimo anno la canotta biancoblu con il numero 5 che ci ha guidato quest’anno, a suon di triple e canestri, dalla CGold alla Serie B.

“Sono ancora oggi ubriaco di gioia per la promozione raggiunta e adesso anche per il rinnovo – esordisce Passerini-. Se pensiamo a tutto quello che c’è stato dietro questo successo a livello di infortuni, il traguardo raggiunto è ancora più bello. E’ vero che partivamo con l’etichetta dei favoriti ma di scontato c’è stato ben poco durante l’anno. Penso a me in primis quando dico questo, visto che è stata la stagione in cui ho avuto più infortuni in tutta la mia carriera. E’ stata un’annata piena di difficoltà che siamo stati bravi a mascherare, trovandoci praticamente a giocare in 7/8 tutto il campionato. Rispetto agli altri anno che ho fatto la CGold, il livello finale di quest’anno era veramente alto e siamo stati bravissimi a mettere quel qualcosa in più che ci ha permesso di salire in B”.

Federico ci svela poi il segreto del successo della squadra: “La vera differenza l’ha fatta il gruppo e la capacità di prenderci ognuno delle responsabilità nei momenti più duri ed importanti dell’annata. Non ci siamo mai colpevolizzati a vicenda, nemmeno dopo le poche sconfitte subite e questo è anche grande merito del presidente che ci ha sempre incoraggiato e mai avvilito. A questo ci aggiungo l’ambiente, che a Gallarate è qualcosa di unico. Qui ti senti davvero in famiglia, tutti ti sono molto vicino e questo calore, durante i playoff ma più in generale nel corso della stagione, lo abbiamo fortemente sentito e ci ha dato una spinta in più.

Ora dovremo essere bravi a ripetere tutto questo e fare ancora meglio l’anno prossimo, in un campionato tanto difficile quanto entusiasmante”.

Uff.Stampa Basket Gallaratese