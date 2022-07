SERIE B UFFICIALE – Gallizzi lascia da giocatore e diventa nuovo coach di Desio

Pallacanestro Aurora Desio è lieta di annunciare la nomina di Edoardo Gallazzi come capo allenatore della Rimadesio per il prossimo campionato di Serie B Old Wild West. Il classe ’86, che nelle ultime stagioni ha rivestito il ruolo di capitano della prima squadra bluarancio, appende le scarpe al chiodo per intraprendere questa nuova e stimolante avventura.



Queste le sue prime parole da coach dell’Aurora: “Sono felice e orgoglioso di poter rappresentare ancora questi colori. Ci tengo particolarmente a ringraziare la società per questa opportunità. Mi approccio a questo nuovo ruolo con tanto entusiasmo, umiltà e voglia di ripagare questa fiducia”.

In bocca al lupo Edo!

Uff.Stampa Pall.Desio