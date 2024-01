SERIE B UFFICIALE – Geko PSA Sant’Antimo annuncia Marco Ius, ex Virtus Padova

Un nuovo arrivo in casa Geko. Chiuso l’accordo con Marco Ius, ala grande classe 2004 proveniente dalla Virtus Padova, squadra inserita nel Girone B della Serie B Nazionale.

Duecentoquattro centimetri, originario di San Vito al Tagliamento e cresciuto nella Pallacanestro Trieste, lo scorso aprile è stato premiato con la Coppa Colli, riconoscimento che viene assegnato al giovane più promettente del basket triestino.

Nell’ultima stagione Marco è stato tra i grandi protagonisti della Next Gen Cup chiusa in semifinale a 22 punti e 10.4 rimbalzi di media, si è meritato 4 convocazioni in prima squadra ed ha contestualmente giocato in doppio tesseramento con il Cus Trieste, segnando 14 punti a sera in C Gold. La scorsa estate è passato alla Virtus Padova, con cui stava giocando quasi 9 minuti a partita con 3.2 punti e 3 rimbalzi.

Marco Ius – “Sono contento e carico per questa nuova esperienza, alla mia età voglio crescere e migliorare e credo di aver fatto la scelta giusta in questo senso. Arrivo in una società seria, con un coach che mi ha fatto davvero un’ottima impressione, e sono pronto a mettermi a sua disposizione. Porto in dote la mia energia e tanta voglia, farò tutto quello che mi verrà chiesto per aiutare la squadra a raggiungere il suo obiettivo”.

Vittorio Di Donato (GM Pallacanestro Sant’Antimo) – “Ius è un ragazzo che avevamo seguito anche in estate e siamo contenti di essere riusciti a portarlo a Sant’Antimo. Questo è un campionato lungo ed impegnativo, Marco allungherà le nostre rotazioni e ci renderà più profondi e competitivi. Sono sicuro che il suo arrivo ci porterà tanta energia. Con lui e con Trieste, la sua società, abbiamo aperto un discorso in prospettiva, che guarda al futuro”.

