SERIE B UFFICIALE – Geko Sant’Antimo, c’è la conferma di Colussa

Prima conferma in casa PSA. La Pallacanestro Sant’Antimo è orgogliosa di comunicare il rinnovo di Andrea Colussa, che dunque vestirà la maglia della Geko anche nella stagione 2024-25. Friulano, ala forte classe 2000, Andrea l’anno scorso ha prodotto 7.3 punti (61% da 2, 33% dall’arco) e 4.4 rimbalzi in 21 minuti di utilizzo migliorando le sue statistiche mese dopo mese. La sua stagione si è chiusa in anticipo a causa di un infortunio alla spalla rimediato nel match con Fiorenzuola che l’ha estromesso dai giochi a 6 giornate dal termine della regular season.

Andrea Colussa – “L’anno scorso avevo scelto Sant’Antimo perché pensavo potesse essere una tappa fondamentale per la mia crescita, e ne sono tuttora convinto. E così quando la società mi ha contattato per rinnovare non ho avuto dubbi, il mio percorso con la PSA non era ancora finito e comunque non poteva finire con il mio infortunio che mi ha costretto a restare fuori nel finale di stagione e vedere i miei compagni giocare senza poter dare il mio contributo. E’ stato difficilissimo e non vedo l’ora di tornar giù e rivedere tutti”.

Vittorio Di Donato – “La nostra ferma intenzione, il nostro obiettivo, era riprendere con Andrea il cammino condiviso che si era bruscamente interrotto a causa del suo infortunio. Il ragazzo non ha avuto esitazioni, crede in questo progetto ed è molto attaccato al club e alla piazza”.

Marco Gandini – “Una conferma molto importante per noi e per lui, per proseguire insieme nel percorso tecnico iniziato l’estate scorsa e interrotto, purtroppo, nel momento in cui Andrea stava raccogliendo i frutti del grande lavoro svolto in palestra. Colussa sarà un elemento fondamentale nella composizione del nuovo roster sia per qualità tecniche che, soprattutto, per qualità umane e attaccamento alla maglia e alla comunità di Sant’Antimo.”.



Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo