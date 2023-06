SERIE B UFFICIALE – Geko Sant’Antimo e coach Gandini avanti insieme

La Partenope Sant’Antimo è orgogliosa di comunicare la conferma di coach Marco Gandini, che resterà alla guida della Geko anche nel prossimo campionato. Il rinnovo dell’allenatore milanese arriva al termine di una stagione eccezionale, che ha visto il club santantimese raggiungere le Final4 di SuperCoppa e poi conquistare l’accesso diretto alla Serie B Nazionale con la qualificazione ai playoff per l’A2.



“Continuare sul percorso tecnico intrapreso 12 mesi fa è stata la nostra priorità sin dalla fine del campionato – dice il GM Vittorio Di Donato – e ringrazio Marco per averci creduto con noi, ancora, dandoci tutta la sua disponibilità nonostante su di lui ci fosse l’interesse di club più blasonati. Proseguiremo insieme, nel solco dell’ottimo lavoro svolto l’anno scorso”.



“Sono contento di poter proseguire la mia esperienza qui, dove ho trovato un ambiente di lavoro di alto livello e dove stiamo costruendo qualcosa con l’intera comunità – dice Marco Gandini-. Il palazzetto pieno nelle ultime partite mi ha emozionato e coinvolto, qui mi piacerebbe lasciare qualcosa di mio e ci sono tutti i presupposti per farlo. Alla PSA ha trovato cultura del lavoro, e per un allenatore questa è una prerogativa preziosa. Ripartiremo da una base solida, chi resta ha già acquisito una mentalità che saprà trasmettere a chi arriverà”.

UFF. STAMPA PSA SANT’ANTIMO