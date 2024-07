SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini annuncia Burini

Benvenuto a Montecatini 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐁𝐮𝐫𝐢𝐧𝐢! E’ il quarto innesto di questa estate rossoblù così ricca di novità.

Trentuno anni compiuti il 12 luglio (auguri in ritardo Fede!), perugino doc, quasi sempre impegnato in carriera con squadre del sud, è uno specialista in promozioni in A2 (due negli ultimi tre anni), ed è il nuovo importante acquisto per la cabina di regia della T Tecnica Gema.

Ma…per una volta, iniziamo dal fondo e dalle congratulazioni: domenica scorsa Federico ha sposato nel Salento la sua Ludovica! Buon viaggio di nozze e buona vita assieme!

Tornando al parquet, Federico “Il Freddo” Burini, questo è il suo soprannome, è stato uno degli artefici della promozione di giugno della Del Fes Avellino, partita dal quinto posto in stagione regolare nel nostro girone e capace per tre volte di ribaltare lo svantaggio del fattore campo nei playoff (San Vendemiano, Pielle ed Herons): per lui 8.2 punti, 3.3 assist e 2.3 recuperi con alcune giocate chiave sempre quando il pallone scottava.

Due anni fa era a Ruvo di Puglia, dove nei playoff è arrivato a segnare oltre 12 punti e sfornare oltre 4 assist a partita. In precedenza ha vestito per 3 anni la casacca di Nardò, che ha contribuito a portare in A2 nella primavera 2021 per la prima volta nella storia, con due triple decisive in gara5 con Roseto.

Stagioni in cui ha chiuso sempre in doppia cifra per punti segnati e solita regia oculatissima. A metà della stagione di A2 con Nardò, nel gennaio 2022 si è trasferito a Omegna dove ha disputato anche i playoff con la Paffoni.

In precedenza è stato anche a Civitanova, Campli, Valdiceppo e nella sua Perugia dove ha mosso i primi passi.

Benvenuto a Montecatini Federico!

UFF.STAMPA GEMA MONTECATINI