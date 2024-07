SERIE B UFFICIALE – Gema Montecatini annuncia Lorenzo D’Alessandro

Ecco il primo acquisto ufficiale per La T Tecnica Gema: Γ¨ l’ala π‹π¨π«πžπ§π³π¨ 𝐃’𝐀π₯𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨, 28 anni compiuti a giugno, nativo di Bolzano, che dopo due stagioni a Vigevano, la prima in B e la seconda in A2, arriva in rossoblΓΉ!

Dal 2015 al 2018 D’Alessandro, giocatore tecnico e di grande intelligenza cestistica, ha giocato a Cento, dove ha conquistato anche la promozione in A2 nella Final Four al Palaterme (media di quasi 10 punti e 7 rimbalzi), poi per due anni ha vestito la maglia di Omegna (9 di media e 5 rimbalzi) e dal 2020 al 2022 quella di Pavia, crescendo ancora in numeri e personalitΓ .

Nel 2022/23 Lorenzo Γ¨ stato uno degli artefici della promozione in serie A2 di Vigevano, con 13 punti e oltre 6 rimbalzi a partita.

Benvenuto a Montecatini Lorenzo!

UFF.STAMPA GEMA MONTECATINI